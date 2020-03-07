Конькобежка Фаткулина заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 1000 м

ТАСС, 7 марта. Российская спортсменка Ольга Фаткулина заняла шестое место на дистанции 1000 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Победу в гонке одержала нидерландка Ютта Лердам, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 13,699 секунды, второй стала американка Бриттани Боу (+0,28), третьей - Михо Такаги из Японии (+0,29). Фаткулина уступила лидеру 1,24 секунды. Россиянка Екатерина Шихова заняла пятое место (+1,03), Дарья Качанова - восьмое (+1,65), Ангелина Голикова - девятое (+1,85).