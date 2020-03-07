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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Фаткулина заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 1000 м

Победу одержала американка Бриттани Боу, второе место у японки Нао Кодайры
Ольга Фаткулина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ольга Фаткулина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 7 марта. Российская спортсменка Ольга Фаткулина заняла шестое место на дистанции 1000 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Победу в гонке одержала нидерландка Ютта Лердам, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 13,699 секунды, второй стала американка Бриттани Боу (+0,28), третьей - Михо Такаги из Японии (+0,29). Фаткулина уступила лидеру 1,24 секунды. Россиянка Екатерина Шихова заняла пятое место (+1,03), Дарья Качанова - восьмое (+1,65), Ангелина Голикова - девятое (+1,85).

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В общем зачете Кубка мира на данной дистанции Фаткулина заняла третье место, набрав за пять этапов 242 очка. Победу одержала Боу (326), второе место у японки Нао Кодайры (256). Качанова заняла пятое место (231), Шихова - седьмое (203), Голикова - девятое (194).

Фаткулиной 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров. Спортсменка стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, в ее активе одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств на отдельных дистанциях. На Кубках мира в общем зачете на этой дистанции Фаткулина занимала третье место в сезоне-2013/14, единственная победа россиянок в этой дисциплине принадлежит Шиховой в сезоне-2017/18.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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