Драчев дал оценку безмедальному эстафетному сезону российских биатлонистов

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отсутствие медалей у мужской команды в эстафетных гонках на этапах Кубка мира в сезоне-2019/20 огорчает, однако наличие большого числа четвертых мест и молодых биатлонистов говорит о потенциале команды и возможном росте результатов. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Российские биатлонисты впервые не завоевали ни одной медали в эстафетах Кубка мира

В субботу российская команда заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Это была заключительная эстафета в сезоне. Пять из шести раз россияне занимали четвертое место, в шаге от медалей они остались и на чемпионате мира в Антхольце.

"Зато у нас стабильно четвертые места. Пять четвертых мест дают возможность для доработки и устранения недостатков. Призовые места рядом, прорыв будет", - сказал Драчев.

В субботней гонке не принимал участие лидер российской команды Александр Логинов. Тренерский штаб сборной решил дать возможность выступить молодым биатлонистам: вместе с опытными Матвеем Елисеевым и Евгением Гараничевым бежали 25-летний Эдуард Латыпов и 21-летний Карим Халили, который недавно выступает за основную команду.

Последний раз на пьедестал мужская команда России попала на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде. Тогда она стала третьей.