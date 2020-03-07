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Сборные по хоккею

Третьяк: российским хоккеисткам после отмены ЧМ нужно готовиться к другим соревнованиям

В субботу президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил ТАСС, что женский чемпионат мира отменен из-за коронавируса
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистки сборной России после отмены чемпионата мира должны продолжать готовиться к другим соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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В субботу президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что женский чемпионат мира отменен из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро с 31 марта по 10 апреля.

"Жизнь не останавливается, все равно они [хоккеистки] будут готовиться к любому другому соревнованию. Ведь спортсмены должны постоянно тренироваться", - сказал Третьяк.

IIHF сообщила, что Канада может принять турнир 2021 года. В этом случае в Уфе пройдет мировое первенство в 2023 году.

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