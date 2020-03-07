Начало положено. Первый гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле с минимальным счетом обыграло "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором единственного гола стал нападающий Николай Комличенко, который забил свой дебютный мяч в составе бело-голубых. Россиянин присоединился к динамовцам в зимнее трансферное окно и подписал контракт на 4,5 года. Дебют состоялся в матче 20-го тура против московского "Спартака" (0:2), Комличенко создал два отличных момента, дважды пробив в штангу. Главный тренер Кирилл Новиков решил доверить нападающему место в основе в игре с "Тамбовом" и не прогадал.

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Сначала дебютный гол сорвался на 17-й минуте, когда Комличенко замкнул передачу защитника Константина Рауша и переправил мяч в сетку, однако судья встречи Василий Казарцев после консультации с арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), отменил гол из-за офсайда. "Было немного неловко после празднования гола, вроде порадовался, а гол отменили, несколько минут еще потом думал об этом моменте, старался забыть его", - признался после игры Комличенко. Форвард не потерял кураж и на 34-й минуте вновь замкнул передачу Рауша с левого фланга, открыв счет своим голам за "Динамо". "У Кости левая нога хороша, но он отдал пас правой, первоклассную передачу выдал, тут надо было решать эпизод. Второй гол получился с долей везения, после него не сильно радовался, эмоции поутихли, ждал, что будут смотреть видеоповтор", - добавил Комличенко. "Нам нужен был большой нападающий, который может продавить оборону соперника. Комличенко в полной мере обладает этим и другими необходимыми качествами, два гола говорят о его высоком мастерстве", - заявил Новиков после игры. Капитан команды вратарь Антон Шунин отметил интересную связку нападающего с Раушем. "Со всеми игроками у меня хорошее взаимопонимание, но вот сегодня с Костей Раушем была особенно выражена связка", - заявил Комличенко, добавив, что испытывает удовольствие от нахождения в команде. РПЛ сильнее чешской лиги До "Динамо" Комличенко выступал за чешскую "Младу Болеслав", в составе которой с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Текущий сезон в чешском первенстве также удачно складывался для россиянина, в первой части он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач. Теперь Комличенко голы будут даваться сложнее, так как по словам самого форварда, российская лига сильнее чешской.

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"Тут больше мастеровитых игроков, давления на команду, больше стадионы, больше болельщиков. Одно дело три тысячи на матче "Млады Болеслав", а тут было 10 тысяч. Тут защитники сильнее, мощнее, одна-две игры, и ты уже должен вкатываться", - отметил Комличенко. По словам нападающего, в чешском чемпионате "Динамо" боролось бы за самые высокие места. Комличенко подчеркнул, что считает фантастическим расклад, при котором он сможет догнать лучших бомбардиров РПЛ - нападающих Элдора Шомуродова из "Ростова" и Артема Дзюбу из "Зенита", на счету которых по 11 мячей. "Хотя за полсезона это реально сделать. Если "Динамо" займет шестое место, будет еще лучше", - добавил он. Уверенная победа "Динамо" Накануне Международного женского дня организаторы матча подготовили сюрпризы болельщицам "Динамо": скидки на атрибутику и билеты на матч с "Тамбовом". Сразу после выхода на поле футболисты подарили цветы болельщицам на трибунах. Перед этим игроки команд аплодисментами почтили память легендарного полузащитника московского "Спартака" Игоря Нетто, которому 9 января исполнилось бы 90 лет. Игра прошла под диктовку "Динамо". В первом тайме зрители не увидели интересных моментов, за исключением двух эпизодов с Комличенко. Вторая половина встречи заставила болельщиков проснуться, команды добавили в атаке. Например, на 61-й минуте отличный шанс имел полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков, но его удар пришелся прямо в Шунина.

Ответ "Динамо" последовал на 66-й минуте, когда тот же Комличенко пробил в нескольких сантиметрах от штанги с линии штрафной. В концовке встречи "Тамбов" пытался создать навал, но ни один удар не создал проблем Шунину. В итоге "Динамо" одержало минимальную победу. Шунин назвал результат закономерным. "Можно было забивать больше, мы выиграли уверенно. Мы готовились к сопернику, знали его сильные и слабые стороны, знали, за счет чего сыграть, вскрыли их оборону", - отметил вратарь. Комличенко отметил, что динамовцы все же "подсели во втором тайме". "Тамбов" играл плотно от обороны, очень цепкие защитники, в конце полезли вперед, было не опасно, но тревожно", - добавил нападающий. Со словами Комличенко согласился и спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, который в беседе с ТАСС отметил, что гости переломили ход игры во втором тайме. "Были хорошие моменты, но не использовали их, значит, где-то не дорабатываем, мы понимали, что соперник посильнее, и пока счет был 0:0, чувствовали давление. С нашим подбором игроков футбол таким и должен быть, играли на контратаках, но, когда пропустили, игра поменялась. Надо было идти вперед и забивать, поэтому ход встречи перевернулся", - сказал собеседник ТАСС. "Динамо" поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Тамбов" с 22 баллами опустился на 12-е место и рискует оказаться в зоне стыковых матчей по итогам тура, если свои матчи выиграют казанский "Рубин" (20), грозненский "Ахмат" (20) и самарские "Крылья Советов" (19), которые занимают 13, 14 и 15-е места соответственно. В следующем туре 13 марта бело-голубые отправятся в гости к "Ахмату", а "Тамбов" 16 марта примет "Крылья Советов".