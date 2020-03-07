Начало положено. Первый гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле с минимальным счетом обыграло "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором единственного гола стал нападающий Николай Комличенко, который забил свой дебютный мяч в составе бело-голубых.
Россиянин присоединился к динамовцам в зимнее трансферное окно и подписал контракт на 4,5 года. Дебют состоялся в матче 20-го тура против московского "Спартака" (0:2), Комличенко создал два отличных момента, дважды пробив в штангу. Главный тренер Кирилл Новиков решил доверить нападающему место в основе в игре с "Тамбовом" и не прогадал.
Сначала дебютный гол сорвался на 17-й минуте, когда Комличенко замкнул передачу защитника Константина Рауша и переправил мяч в сетку, однако судья встречи Василий Казарцев после консультации с арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), отменил гол из-за офсайда. "Было немного неловко после празднования гола, вроде порадовался, а гол отменили, несколько минут еще потом думал об этом моменте, старался забыть его", - признался после игры Комличенко. Форвард не потерял кураж и на 34-й минуте вновь замкнул передачу Рауша с левого фланга, открыв счет своим голам за "Динамо".
"У Кости левая нога хороша, но он отдал пас правой, первоклассную передачу выдал, тут надо было решать эпизод. Второй гол получился с долей везения, после него не сильно радовался, эмоции поутихли, ждал, что будут смотреть видеоповтор", - добавил Комличенко.
"Нам нужен был большой нападающий, который может продавить оборону соперника. Комличенко в полной мере обладает этим и другими необходимыми качествами, два гола говорят о его высоком мастерстве", - заявил Новиков после игры. Капитан команды вратарь Антон Шунин отметил интересную связку нападающего с Раушем.
"Со всеми игроками у меня хорошее взаимопонимание, но вот сегодня с Костей Раушем была особенно выражена связка", - заявил Комличенко, добавив, что испытывает удовольствие от нахождения в команде.
РПЛ сильнее чешской лиги
До "Динамо" Комличенко выступал за чешскую "Младу Болеслав", в составе которой с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Текущий сезон в чешском первенстве также удачно складывался для россиянина, в первой части он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач. Теперь Комличенко голы будут даваться сложнее, так как по словам самого форварда, российская лига сильнее чешской.
"Тут больше мастеровитых игроков, давления на команду, больше стадионы, больше болельщиков. Одно дело три тысячи на матче "Млады Болеслав", а тут было 10 тысяч. Тут защитники сильнее, мощнее, одна-две игры, и ты уже должен вкатываться", - отметил Комличенко. По словам нападающего, в чешском чемпионате "Динамо" боролось бы за самые высокие места.
Комличенко подчеркнул, что считает фантастическим расклад, при котором он сможет догнать лучших бомбардиров РПЛ - нападающих Элдора Шомуродова из "Ростова" и Артема Дзюбу из "Зенита", на счету которых по 11 мячей. "Хотя за полсезона это реально сделать. Если "Динамо" займет шестое место, будет еще лучше", - добавил он.
Уверенная победа "Динамо"
Накануне Международного женского дня организаторы матча подготовили сюрпризы болельщицам "Динамо": скидки на атрибутику и билеты на матч с "Тамбовом". Сразу после выхода на поле футболисты подарили цветы болельщицам на трибунах. Перед этим игроки команд аплодисментами почтили память легендарного полузащитника московского "Спартака" Игоря Нетто, которому 9 января исполнилось бы 90 лет.
Игра прошла под диктовку "Динамо". В первом тайме зрители не увидели интересных моментов, за исключением двух эпизодов с Комличенко. Вторая половина встречи заставила болельщиков проснуться, команды добавили в атаке. Например, на 61-й минуте отличный шанс имел полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков, но его удар пришелся прямо в Шунина.
Ответ "Динамо" последовал на 66-й минуте, когда тот же Комличенко пробил в нескольких сантиметрах от штанги с линии штрафной. В концовке встречи "Тамбов" пытался создать навал, но ни один удар не создал проблем Шунину. В итоге "Динамо" одержало минимальную победу.
Шунин назвал результат закономерным. "Можно было забивать больше, мы выиграли уверенно. Мы готовились к сопернику, знали его сильные и слабые стороны, знали, за счет чего сыграть, вскрыли их оборону", - отметил вратарь. Комличенко отметил, что динамовцы все же "подсели во втором тайме". "Тамбов" играл плотно от обороны, очень цепкие защитники, в конце полезли вперед, было не опасно, но тревожно", - добавил нападающий.
Со словами Комличенко согласился и спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, который в беседе с ТАСС отметил, что гости переломили ход игры во втором тайме. "Были хорошие моменты, но не использовали их, значит, где-то не дорабатываем, мы понимали, что соперник посильнее, и пока счет был 0:0, чувствовали давление. С нашим подбором игроков футбол таким и должен быть, играли на контратаках, но, когда пропустили, игра поменялась. Надо было идти вперед и забивать, поэтому ход встречи перевернулся", - сказал собеседник ТАСС.
"Динамо" поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Тамбов" с 22 баллами опустился на 12-е место и рискует оказаться в зоне стыковых матчей по итогам тура, если свои матчи выиграют казанский "Рубин" (20), грозненский "Ахмат" (20) и самарские "Крылья Советов" (19), которые занимают 13, 14 и 15-е места соответственно. В следующем туре 13 марта бело-голубые отправятся в гости к "Ахмату", а "Тамбов" 16 марта примет "Крылья Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Краснодар
|20
|10
|8
|2
|35-20
|38
|3
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|4
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|7
|Динамо
|21
|7
|6
|8
|17-23
|27
|8
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|9
|Уфа
|20
|6
|7
|7
|16-19
|25
|10
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|11
|Оренбург
|20
|6
|5
|9
|24-28
|23
|12
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|13
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|14
|Рубин
|20
|4
|8
|8
|11-21
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|16
|Сочи
|19
|3
|6
|10
|17-27
|15