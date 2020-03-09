ФХР сожалеет об отмене женского чемпионата мира 2020 года из-за коронавируса

ТАСС, 9 марта. Федерация хоккея России (ФХР) сожалеет, но понимает необходимость решения Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене чемпионата мира 2020 года среди женщин по причине коронавируса. Заявление ФХР приводит пресс-служба организации.

В субботу президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что женский чемпионат мира отменен из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро с 31 марта по 10 апреля.

"Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение IIHF, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. Национальная женская сборная России продолжит подготовку к международным стартам, главным из которых станут Олимпийские игры 2022 года", - говорится в заявлении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились 106,9 тыс. человек, чуть более 3,6 тыс. умерли.