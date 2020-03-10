СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки еврокубков из-за коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант приостановки проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает английская газета The Sun со ссылкой на испанское радио Catalunya Radio.

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"По сообщениям испанского радио Catalunya Radio, руководство УЕФА рассматривает возможность приостановить турнир со стадии 1/4 финала", - говорится в сообщении.

На данный момент в Лиге чемпионов и Лиге Европы проходит стадия 1/8 финала. Четвертьфинальные игры в Лиге чемпионов запланированы на 7 и 8 апреля, ответные встречи - на 14 и 15 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы должны пройти 9 апреля, ответные - 16 апреля.

Уже принято решение о том, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Барселона" (Испания) - Наполи (Италия) и "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия) пройдут при пустых трибунах. В Лиге Европы в таком же формате пройдут первые матчи 1/8 финала "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.