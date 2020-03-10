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КХЛ

Агент Дацюка: Павел пока не принял решение по поводу продолжения карьеры

Павел Дацюк Сергей Фадеичев/ТАСС
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Павел Дацюк
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский нападающий екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Павел Дацюк пока не принял решение по поводу продолжения карьеры. Об этом ТАСС сообщил агент 41-летнего россиянина Дэн Мильштейн.

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Во вторник "Автомобилист" уступил дома "Сибири" со счетом 1:2 в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ и проиграл в серии со счетом 1-4. "Автомобилист" завершил выступление в турнире.

"Пока он не принял решение, и в ближайшие недели не стоит его ждать. Он будет принимать его летом. Все зависит от него. На данный момент больше ничего сказать не могу", - сказал Мильштейн.

Дацюк перешел в "Автомобилист" в июне 2019 года. В 43 матчах регулярного чемпионата этого сезона он набрал 22 очка (пять шайб + 17 передач), в плей-офф он провел четыре встречи и набрал четыре очка (2+2). Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

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