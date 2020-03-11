Забрезжила надежда. Совет World Athletics должен дать ВФЛА очередной шанс на возвращение

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 11 и 12 марта в Монако в очередной раз обсудит ситуацию в российской легкой атлетике, которая уже пятый год подряд переживает очень непростые времена. Кардинальные изменения, произошедшие во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), дают основания надеяться, что перед началом летнего сезона у отечественных спортсменов появится шанс вернуться на международную арену. Последний совет World Athletics, заседавший в конце ноября, поставил российскую легкую атлетику перед угрозой полного коллапса. Руководство международной федерации, изучив дело подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко, было разгневано до крайности. В причастности к неуклюжей попытке спортсмена уйти от наказания (подделке медицинской справки) World Athletics подозревала тогдашнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, исполнительного директора организации Александра Паркина, антидопингового координатора Елену Иконникову, личного тренера Лысенко Евгения Загорулько и некоторых других сотрудников федерации. Над российской легкой атлетикой нависла угроза полного закрытия, а "чистые" спортсмены лишились права выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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Реакция ВФЛА на новые обвинения не заставила себя долго ждать. Управление терпящей бедствие федерацией взяла на себя Юлия Тарасенко. Все люди, причастные, по мнению World Athletics, к делу Лысенко, прекратили свою деятельность в ВФЛА, была выработана дорожная карта выхода из кризиса, не поддержанная Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое предлагало более радикальные шаги. Также было принято решение о проведении в конце февраля выборов нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Деятельность временного руководства ВФЛА с самого начала проходила в условиях очень жесткой критики как со стороны спортсменов, так и со стороны Олимпийского комитета России, который не сумел в срок выполнить майское поручение президента РФ Владимира Путина о нормализации ситуации в отечественной легкой атлетике. Тарасенко пыталась найти поддержку у министра спорта РФ Павла Колобкова, которому после печального для страны декабрьского исполкома WADA (Всемирного антидопингового агентства — прим. ТАСС) было очень сложно уделять внимание только легкой атлетике.

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World Athletics также, мягко говоря, не баловала вниманием временное руководство ВФЛА и предпочитало игнорировать все попытки Тарасенко получить от международной федерации какие-нибудь внятные инструкции на тему того, что делать дальше. А отправленные в январе официальные объяснения по делу Лысенко, которые предварительно были согласованы с прежним руководством Минспорта РФ, вызвали у World Athletics очень сильное раздражение. После жесткой реакции международной федерации, последовавшей 29 января, всем стало очевидно, что для спасения идущей ко дну отечественной "королевы спорта" нужно предпринимать самые радикальные шаги. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин, занявший пост 21 января, взялся за исправление ситуации в российской легкой атлетике с места в карьер. Первой федерацией, с руководителем которой новый министр нашел время встретиться, заняв эту должность, стала ВФЛА. Вскоре после этого Матыцин в свой выходной день съездил на тренировку к Марии Ласицкене, которая очень резко выступала против Шляхтина и сменившей его Тарасенко. А суровые заявления World Athletic в отношении ВФЛА, прозвучавшие в конце января, вынудили Минспорт РФ и вовсе лишить виновницу всех бед государственной аккредитации.

Нависшая над российской легкой атлетикой угроза тотального закрытия заставила активизироваться и Олимпийский комитет России. В рабочую группу по восстановлению международного статуса ВФЛА были введены в том числе представители Российского антидопингового агентства, которые имели полное доверие со стороны международного спортивного сообщества. Рабочая группа выработала очень жесткие критерии к кандидатам на руководящие должности во Всероссийской федерации легкой атлетики и не допустила до выборов ни одного человека, который мог иметь даже гипотетическое отношение к допинговым нарушениям. Одним из первых шагов нового президента ВФЛА Евгения Юрченко, избранного 28 февраля, стало признание ошибок прежнего руководства федерации, приведших к появлению дела Лысенко. В официальных письмах, направленных в World Athletic, глава Всероссийской федерации легкой атлетики заверил коллег о своей приверженности идеалам чистого спорта и непримиримой антидопинговой позиции. Как сообщил Юрченко журналистам, он очень оперативно получил от главы международной федерации Себастьяна Коу ответ, в котором тот приветствует изменения, произошедшие в ВФЛА. Перед тем как отправить письмо, Коу встретился в Монако с тремя ведущими легкоатлетами (Ласицкене, Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым) и расспросил гостей о положении дел в российской легкой атлетике.

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