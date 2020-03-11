"Йокерит" обыграл "Локомотив" и сыграет со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

ТАСС, 11 марта. Финский "Йокерит" со счетом 5:1 обыграл ярославский "Локомотив" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене в Ярославле в присутствии 7 тыс. зрителей.

В составе гостей шайбы забросили Хенрик Хаапала (2-я минута), Вели-Матти Савинайнен (19), Антти Пильстрём (49), Никлас Енсен (53) и Оливер Лауридсен (57). У "Локомотива" гол на счету Стефана Да Косты (4).

"Йокерит" выиграл серию со счетом 4-2. Во втором раунде команда сыграет с петербургским СКА, который был сильнее подольского "Витязя" (4-0).

"Йокерит" и "Локомотив" в первый раз пересеклись в Кубке Гагарина. В шести очных встречах регулярного чемпионата этого сезона "Йокерит" дважды одержал победу и четыре раза проиграл.

Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), команда в третий раз дошла до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал в сезоне-2008/09, где команда проиграла казанскому "Ак Барсу" (3-4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.