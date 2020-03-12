Объявление ВОЗ о пандемии коронавируса не изменило планов МОК по проведению Игр в Токио

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-2019), пока не поменяло планы Международного олимпийского комитета (МОК) провести летние Игры в Токио в намеченные ранее сроки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

МОК защищает Олимпиаду в Токио от коронавируса и журналистов

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ВОЗ в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заболело более 118 тыс. человек.

"Президент МОК разъяснил позицию организации по коронавирусу (COVID-19) во время заседания исполнительного комитета МОК на прошлой неделе. Эта позиция не изменилась", - ответили в МОК на вопрос о влиянии заявления ВОЗ на подготовку к Играм.

3 марта глава МОК Томас Бах заявил, что не сомневается в успешном проведении Олимпийских игр в Токио в намеченные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа. Он призвал всех спортсменов продолжать активно готовиться к соревнованиям.

В Японии отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 20 человек.