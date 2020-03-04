"Вы что, сговорились?". МОК защищает Олимпиаду в Токио от коронавируса и журналистов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса стало главной темой завершившегося в Лозанне заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). На нем было решено, что Олимпийским играм в Токио быть. Не изменятся и сроки их проведения: церемония открытия пройдет 24 июля, закрытия - 9 августа.
Исполком МОК заседал два дня - 3 и 4 марта. Главное решение было принято в первый день заседания, и касалось оно как раз предстоящих летних Олимпиады и Паралимпиады. МОК заслушал доклад о мерах, принятых для урегулирования ситуации с коронавирусом, после чего последовало всестороннее обсуждение. По его итогам было объявлено, что МОК не собирается отменять, переносить или менять сроки проведения Олимпийских игр.
Решение подкреплялось выводами специальной рабочей группы, которая была создана в феврале. В нее вошли представители МОК, оргкомитета "Токио-2020", правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "МОК высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры, которые составляют важную часть планов Токио по проведению безопасных игр", - было сказано в сообщении.
"На всех парах"
По такому случаю глава МОК даже спустился к журналистам посреди заседания, чтобы сделать заявление на камеры. "Я хотел бы призвать всех спортсменов на всех парах и с полной уверенностью продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы со своей стороны будем продолжать поддерживать спортсменов и национальные олимпийские комитеты", - сказал президент организации.
Однако такие бодрые заверения МОК не подействовали на журналистов, во вторник они пытали вопросами о коронавирусе официального представителя МОК Марка Адамса, днем позже - Баха. По ходу пресс-конференции ему задали порядка десяти вопросов относительно того, насколько твердо МОК намерен отстаивать свое решение. Что будет в случае роста числа заразившихся? Может ли МОК дать стопроцентную гарантию проведения Олимпиады? Какова будет реакция, если ВОЗ признает распространение коронавируса пандемией? Возможно ли проведение Игр без зрителей?
На все эти вопросы Бах отвечал практически одними и теми же словами. Ему нечего было добавить к тому, что он сказал накануне, спекулировать на тему возможного ухудшения ситуации он не был намерен. "Вы что, сговорились? - заявил он, когда ему задали очередной вопрос про коронавирус. - Но вам не удастся подтолкнуть меня к тому, чтобы я начал спекулировать на эту тему. Я могу вас заверить, что я не устану повторять заявление, которое я сделал ранее".
Приблизительно так же на этот вопрос сейчас смотрят спортивные власти России. Варианты отмены соревнований в стране пока не рассматриваются. "Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно".
Большие деньги
Для того чтобы не поддаваться панике, у властей и общественных организацией есть весомый аргумент - рекомендация ВОЗ. Организация признает, что зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако на настоящий момент говорить об этом не приходится. "Использование определения "пандемия" не отвечает фактам", - отметил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Как будут развиваться события в спортивном мире, если вспышку заболевания все же признают пандемией, пока спрогнозировать сложно. Не рискует гадать и Бах.
Сохранение Олимпийских игр важно МОК не только с репутационной точки зрения, но и с финансовой. 73% доходов организации составляет продажа телеправ. Если Игры не состоятся, она понесет колоссальные убытки. У глава МОК поинтересовались, застрахованы ли Игры и какова может быть сумма компенсации, однако ответа на этот вопрос он дать не смог, поскольку этот вопрос не обсуждался.
Серьезные потери в случае отмены Олимпиады понесет ее оргкомитет и бюджет Японии. Только по официальным данным на подготовку к Играм было потрачено $12,6 млрд. Компенсировать затраты без болельщиков, телевидения и рекламодателей будет невозможно. Но еще сложнее будет объяснить отмену соревнований спортсменам, которые готовились к ним четыре года.
Бах призвал их готовиться на "всех парах". Приблизительно с таким же посылом в среду выступил Паралимпийский комитет России (ПКР). "Паралимпийский комитет России внимательно следит за мировой ситуацией с коронавирусом, и мы не можем не отметить, что она осложняет подготовку отечественных паралимпийцев к Паралимпиаде-2020. На сегодняшний день оргкомитетами соревнований отменены 14 международных стартов, в большинстве из которых идет набор рейтинговых очков для завоевания права участвовать в летних Паралимпийских играх в Токио. Как только у нас появляется данная информация, мы оперативно доводим ее до сведения спортсменов и тренеров сборных команд России", - сказал вице-президент ПКР Павел Рожков.
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Проведение Олимпиады уже не в первый раз находится под угрозой. И по причине распространения вируса тоже, о чем вспомнил Бах - олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию.
"Вы знаете, в прошлом у нас уже было много подобных ситуаций. За несколько месяцев до последних зимних Игр (прошли в 2018 году в Пхёнчхане - прим. ТАСС) мы не знали, смогут ли они пройти на Корейском полуострове. Тогда мы говорили о ракетах, ядерных ударах и бойкотах, о мире и войне. За несколько месяцев до Игр в Рио мы говорили о вирусе Зика. Тогда мы тоже вели активные консультации со Всемирной организацией здравоохранения, и тогда нам поступали те же вопросы, что и сейчас", - сказал глава МОК.
Во время пресс-конференции он так устал от вопросов про коронавирус, что был рад любым другим темам, которые поднимали журналисты.
В частности, было принято решение, что во время парада сборных на церемониях открытия Игр будет позволено нести флаг страны спортсменам обоих полов. Впервые эта практика будет применена во время Олимпийских игр в Токио, на которых, в свою очередь, будет практически достигнуто гендерное равенство среди участников соревнований.
Самой необычной новостью, которая пришла по итогам исполкома МОК, стоит признать решение провести олимпийские соревнования по серфингу 2024 года на Таити - острове во Французской Полинезии. Чудно эта новость выглядит по той причине, что столицей Игр будет являться Париж.