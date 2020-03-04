"Вы что, сговорились?". МОК защищает Олимпиаду в Токио от коронавируса и журналистов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса стало главной темой завершившегося в Лозанне заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). На нем было решено, что Олимпийским играм в Токио быть. Не изменятся и сроки их проведения: церемония открытия пройдет 24 июля, закрытия - 9 августа.

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Исполком МОК заседал два дня - 3 и 4 марта. Главное решение было принято в первый день заседания, и касалось оно как раз предстоящих летних Олимпиады и Паралимпиады. МОК заслушал доклад о мерах, принятых для урегулирования ситуации с коронавирусом, после чего последовало всестороннее обсуждение. По его итогам было объявлено, что МОК не собирается отменять, переносить или менять сроки проведения Олимпийских игр. Решение подкреплялось выводами специальной рабочей группы, которая была создана в феврале. В нее вошли представители МОК, оргкомитета "Токио-2020", правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "МОК высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры, которые составляют важную часть планов Токио по проведению безопасных игр", - было сказано в сообщении. "На всех парах" По такому случаю глава МОК даже спустился к журналистам посреди заседания, чтобы сделать заявление на камеры. "Я хотел бы призвать всех спортсменов на всех парах и с полной уверенностью продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио. Мы со своей стороны будем продолжать поддерживать спортсменов и национальные олимпийские комитеты", - сказал президент организации. Однако такие бодрые заверения МОК не подействовали на журналистов, во вторник они пытали вопросами о коронавирусе официального представителя МОК Марка Адамса, днем позже - Баха. По ходу пресс-конференции ему задали порядка десяти вопросов относительно того, насколько твердо МОК намерен отстаивать свое решение. Что будет в случае роста числа заразившихся? Может ли МОК дать стопроцентную гарантию проведения Олимпиады? Какова будет реакция, если ВОЗ признает распространение коронавируса пандемией? Возможно ли проведение Игр без зрителей?

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На все эти вопросы Бах отвечал практически одними и теми же словами. Ему нечего было добавить к тому, что он сказал накануне, спекулировать на тему возможного ухудшения ситуации он не был намерен. "Вы что, сговорились? - заявил он, когда ему задали очередной вопрос про коронавирус. - Но вам не удастся подтолкнуть меня к тому, чтобы я начал спекулировать на эту тему. Я могу вас заверить, что я не устану повторять заявление, которое я сделал ранее". Приблизительно так же на этот вопрос сейчас смотрят спортивные власти России. Варианты отмены соревнований в стране пока не рассматриваются. "Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно". Большие деньги Для того чтобы не поддаваться панике, у властей и общественных организацией есть весомый аргумент - рекомендация ВОЗ. Организация признает, что зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако на настоящий момент говорить об этом не приходится. "Использование определения "пандемия" не отвечает фактам", - отметил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Как будут развиваться события в спортивном мире, если вспышку заболевания все же признают пандемией, пока спрогнозировать сложно. Не рискует гадать и Бах. Сохранение Олимпийских игр важно МОК не только с репутационной точки зрения, но и с финансовой. 73% доходов организации составляет продажа телеправ. Если Игры не состоятся, она понесет колоссальные убытки. У глава МОК поинтересовались, застрахованы ли Игры и какова может быть сумма компенсации, однако ответа на этот вопрос он дать не смог, поскольку этот вопрос не обсуждался.

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