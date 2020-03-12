УЕФА 17 марта обсудит будущее ЧЕ-2020 и еврокубков в связи с пандемией коронавируса

ТАСС, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта обсудит с руководителями национальных федераций и профсоюзом футболистов будущее турниров под эгидой организации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее испанское издание Marca сообщила, что УЕФА в ближайшее время опубликует решение о приостановке встреч Лиги чемпионов и Лиги Европы по причине распространения коронавируса. По данным итальянской газеты Tuttosport, национальные федерации на этой неделе просили УЕФА перенести чемпионат Европы - 2020 на 2021 год. В ответ на эту новость в УЕФА сообщили ТАСС, что нет необходимости в изменении сроков проведения чемпионата Европы - 2020.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований, как ожидается, пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир запланирован с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Лиге чемпионов и Лиге Европы на данный момент проходят стадии 1/8 финала.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Италии и Испании и перенесены матчи 1/8 финала Лиги Европы с участием итальянских команд: "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания), "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия). Также несколько игр еврокубков прошли без зрителей.