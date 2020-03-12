Гори, огонь. На родине Олимпиад от солнечных лучей зажгли огонь для Игр-2020 в Токио

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 12 марта. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в четверг в Древней Олимпии. Верховная жрица, актриса Ксанти Георгиу произнесла у развалин античного храма Геры молитву древнегреческому богу света и солнца Аполлону. После этого она поднесла факел к параболическому зеркалу, и тот вспыхнул от солнечных лучей. Затем состоялось театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

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При этом на церемонии не было тысяч зрителей, которые обычно приезжали в предыдущие годы для того, чтобы посмотреть на рождение олимпийского огня. Национальный олимпийский комитет Греции постановил провести церемонию без публики в качестве профилактической меры из-за опасений распространения коронавируса. После исполнения олимпийского гимна над стадионом был поднят олимпийский флаг, а затем после национальных гимнов Японии и Греции - и их национальные флаги. С приветствиями выступили глава НОК Греции Спирос Капралос, мэр Древней Олимпии Йоргос Георгиопулос, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, специальный представитель президента оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо. Подтверждение ценностей олимпизма Капралос пожелал удачи Японии в преодолении текущих глобальных вызовов и проведении успешных Олимпийских игр 2020 года в Токио. "Будем надеяться, что молитвы богу Аполлону, чтобы он прислал солнечные лучи для зажжения огня для Игр в Токио, принесут также сил, чтобы преодолеть текущие глобальные вызовы и превратить их в страсть и успех для Игр. Весь спортивный мир и особенно наша страна, где родились Олимпийские игры, желают японским организаторам огромной удачи с целью проведения успешных Игр этим летом", - сказал Капралос.

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Он подчеркнул, что церемония проводится в Олимпии, колыбели олимпийского движения, "месте, где мысли глубоки, а эмоции переполняют, чтобы зажечь пламя, которое осветит весь мир". "Этот огонь является символом традиций и ценностей олимпийского движения: дружбы, выдающегося мастерства, солидарности и уважения. Факелоносцы передадут послание мира, а также идею, что спорт делает наш мир лучше. Олимпийские игры объединяют человечество, являясь действительно мирным, всемирным мероприятием", - сказал глава НОК. Президент НОК Греции заметил, что, к большому сожалению, "число участников данной церемонии зажжения огня в Древней Олимпии пришлось сократить, чтобы защитить здоровье населения" в связи с профилактикой распространения коронавируса. "Тем не менее прямая трансляция и красивые картинки с исторического места, где зародились Олимпийские игры, полностью отражают олимпийский дух", - добавил он. Первая женщина для начала эстафеты огня Капралос отметил, что впервые Национальный олимпийский комитет Греции выбрал женщину для старта эстафеты олимпийского огня. "Наша олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки не только представляет спортивные достижения, но и также нашу веру в равенство полов и вовлечение в социальную жизнь. Эти идеалы постоянно поддерживаются президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, и для нас большая честь еще раз приветствовать его в Олимпии", - сказал чиновник, поблагодарив также за присутствие президента Греции Прокописа Павлопулоса и заместителя председателя правительства Греции Панайотиса Пикрамменоса. Глава НОК подчеркнул, что олимпийский огонь зажигается, чтобы отправиться в Токио, город - организатор Олимпийских игр 2020 года. "Я уверен, что наши японские друзья еще раз устроят отличные Игры, совмещая традиции, современные технологии и уважение к окружающей среде", - заключил Капралос. Благодарность греческому народу Бах поблагодарил Грецию за зажжение огня для Игр-2020 в Токио и за институт Олимпийских игр, который зародился на земле Эллады 3 тысячи лет назад. "Мы собрались в Древней Олимпии, где почти 3 тысячи лет назад родились Олимпийские игры. Мы благодарны греческому народу за этот драгоценный дар человечеству. Я хотел бы поблагодарить президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса, который почтил нас сегодня своим присутствием. Это подтверждает прямую связь современной Греции с этим благородным наследием", - сказал президент МОК.