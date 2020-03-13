Московское "Динамо" не поддерживает решение проводить матчи плей-офф КХЛ без зрителей

ТАСС, 13 марта. Московское "Динамо", выступающее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не поддерживает проведение матчей плей-офф без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В четверг "Динамо" обыграло в гостях в овертайме московский "Спартак" со счетом 3:2 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ и вышло во второй раунд, где сыграет со столичным ЦСКА. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" при пустых трибунах по решению лиги из-за ситуации с коронавирусом.

"Яркая серия против "Спартака" была омрачена отсутствием болельщиков на трибунах "ЦСКА-Арены" в заключительной игре противостояния. Несмотря на непростые отношения между болельщиками двух клубов, никто не станет спорить, что именно активная поддержка фанатов и атмосфера дерби на трибунах способствовали увеличению накала страстей на льду и за его пределами. В связи со сложившийся ситуацией руководство хоккейного клуба "Динамо" считает необходимым заявить, что не поддерживает проведение решающих матчей сезона без болельщиков. "Динамо" обладает всеми техническими возможностями для допуска болельщиков в установленном количестве согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина", - говорится в заявлении.

Согласно указу мэра, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

Первая игра второго раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и "Динамо" пройдет на "ЦСКА-Арене" 18 марта.