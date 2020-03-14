Матыцин: Всероссийский форум волонтеров может пройти в Екатеринбурге до Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации университетского спорта (FISU), министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Всероссийский форум волонтеров может состояться в Екатеринбурге до летней Универсиады, которую город примет в августе 2023 года. Об этом Матыцин сообщил на встрече со студентами в Уральском федеральном университете.

"Университет, город и область могут выступить с пилотным проектом для организации Всероссийского форума волонтеров с учетом вашего опыта крупных международных соревнований. Это было бы уникально, значимо и востребовано. Мы со своей стороны готовы устраивать такие форумы не только в Казани, и, может быть, даже не стоит ждать, пока пройдет Универсиада, чтобы говорить о вашем опыте, ваших достижениях", - сказал Матыцин.

Первый Всероссийский форум волонтеров состоялся в Казани в 2017 году. В нем участвовали более ста представителей волонтерских движений из 91 страны мира. Программа форума включала в себя проведение лекций, круглых столов, дискуссий, работу в малых группах. Ключевыми спикерами форума стали эксперты FISU, ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также представители оргкомитетов будущих Универсиад и предстоящих чемпионатов мира среди студентов.