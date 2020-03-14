Тихонов: уход Мартена Фуркада не понизит интерес к биатлону в мире

В пятницу 31-летний Фуркад объявил о завершении карьеры.

"Я думаю, у Фуркада достаточно жизненного опыта для того, чтобы принять такое решение, я не хотел заканчивать в 29 лет, меня выгоняли из сборной, но еще четыре года боролся, дважды стал чемпионом мира, Олимпиаду закончил с золотом, - сказал Тихонов. - Мне тогда было 33, Уле Эйнар Бьорндален боролся до 40, а Фуркад моложе нас. Конечно, когда такие лидеры уходят, то очень жаль, он всегда составлял конкуренцию, столько лет был на пике славы. Я думаю, что он правильно сделал, когда начинаешь постоянно проигрывать, уже тяжело вовремя уйти".

"Не думаю, что интерес к биатлону станет ниже [с уходом Фуркада], спорт - такая штука, уходят одни герои, приходят другие, подрастает новое французское поколение, немцы очень хорошо подтягиваются, - сказал Тихонов. - К великому сожалению, о россиянах сказать нечего. Оттока зрителей не будет, потому что биатлон на сегодняшний момент самый интригующий вид спорта. Пройдет коронавирус, и трибуны, думаю, будут заполнены".

Фуркад является рекордсменом по количеству побед в Кубке мира. Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз, при этом оба спортсмена лидируют по числу личных наград на мировых первенствах (11). Пять раз Фуркад завоевывал золото Олимпийских игр, дважды - серебро.