В "Валенсии" выявили пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пять случаев заражения коронавирусом среди сотрудников и игроков зафиксировали в испанском футбольном клубе "Валенсия". Об этом сообщает пресс-служба "Валенсии".

Имена инфицированных не сообщаются. Ранее в воскресенье аргентинский защитник команды Эсекьель Гарай в своем Instagram заявил, что у него обнаружен коронавирус. За "Валенсию" выступает игрок сборной России Денис Черышев.

"Все зараженные находятся в своих домах на карантине", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

"Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Число заболевших в королевстве превысило 6 тыс., более 190 человек умерли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.