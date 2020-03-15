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Отмена соревнований из-за коронавируса

В "Валенсии" выявили пять случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников

Имена не называются, за команду выступает игрок сборной России Денис Черышев

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пять случаев заражения коронавирусом среди сотрудников и игроков зафиксировали в испанском футбольном клубе "Валенсия". Об этом сообщает пресс-служба "Валенсии".

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Имена инфицированных не сообщаются. Ранее в воскресенье аргентинский защитник команды Эсекьель Гарай в своем Instagram заявил, что у него обнаружен коронавирус. За "Валенсию" выступает игрок сборной России Денис Черышев.

"Все зараженные находятся в своих домах на карантине", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

"Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Число заболевших в королевстве превысило 6 тыс., более 190 человек умерли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В мире заразились свыше 150 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

Теги
ИспанияЧерышев, Денис ДмитриевичОтмена соревнований из-за коронавируса
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