Шахматный турнир претендентов стартует в Екатеринбурге

В соревновании примут участие восемь шахматистов, в том числе Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Турнир претендентов за звание чемпиона мира по шахматам стартует в Екатеринбурге, в понедельник состоится церемония открытия, а во вторник будет сыгран первый тур. Трое участников представляют Россию - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

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Также в Екатеринбурге сыграют американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Планируется, что матч пройдет в Дубае. Грищук и Непомнящий отобрались на турнир претендентов через серию Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), Алексеенко получил специальное приглашение от организаторов. По мнению президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, у представителей отечественной шахматной школы неплохие шансы на успех. "Верим и надеемся, что наши ребята проявят себя, - сказал Филатов ТАСС. - Желаем успехов и, конечно, будем следить, у наших ребят шансы есть. Нынешний турнир очень ровный, собрался сильный состав участников, но и наши ребята крепкие. Будем болеть". В турнире претендентов 2018 года также выступали три шахматиста из России - Сергей Карякин, Грищук и Владимир Крамник, но лучший из них, Карякин, стал лишь третьим. Рейтинг-фаворитом нынешнего турнира является Каруана, занимающий второе место в рейтинге FIDE, в его активе 2842 балла. Далее следуют Дин Лижэнь (2805), Грищук (2777), Непомнящий (2774), Вашье-Лаграв (2767), Гири (2763), Ван Хао (2762) и Алексеенко (2698). Регламент турнира Контроль времени на турнире в Екатеринбурге - классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Участники сыграют в два круга с 17 марта по 3 апреля, выходные дни запланированы после каждых трех туров - 20, 24, 28 марта и 1 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк.

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Каждый шахматист сыграет с каждым два раза - белыми и черными фигурами. Требование ничьей раньше 40-го хода допускается только через судью при трехкратном повторении позиции. Угроза коронавируса Ситуация со вспышкой коронавируса не могла не отразиться и на турнире претендентов. Сначала от участия отказался азербайджанский шахматист Теймур Раджабов - его заменил Вашье-Лаграв, поскольку он был следующим шахматистом по среднему рейтингу FIDE за обозначенный период. Потом было объявлено, что соревнования пройдут без зрителей. "Зрители не будут допущены в игровой зал, но в сам отель "Хаятт", где будет проходить турнир, они смогут прийти и в зоне активностей слушать комментатора. Также там будет организована выставка из музея шахмат", - сказали в пресс-службе турнира ТАСС. Грищук в разговоре с ТАСС не исключил, что турнир претендентов вообще может быть прерван из-за распространения коронавируса. "Я чувствую себя хорошо, есть настрой бороться за победу, - сказал Грищук. - Конечно, новости, связанные с коронавирусом, отвлекают, и многое кажется странным. Думаю, есть вероятность, что турнир, начавшись, не будет доигран, процентов 50 вероятность". "Странно, как вводят карантин и закрывают границы. Мне казалось, это все надо делать, пока вирус еще не проник в страну, а когда уже эпидемия, такие меры... Не знаю, странные вещи происходят. А что касается турнира и коронавируса, то одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть", - добавил Грищук. FIDE со своей стороны накануне старта турнира претендентов отметила, что будет максимально точно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного олимпийского комитета (МОК) для защиты участников соревнований от коронавируса. "Что касается мер медицинской безопасности, то мы полностью следуем рекомендациям ВОЗ и МОК, на основе этих рекомендаций медицинской комиссией FIDE были выработаны соответствующие требования. Сейчас они принимаются на двух турнирах FIDE - в Лозанне и в Праге. Мы внимательно следим за обстановкой, соблюдаем все рекомендация и требования. Условия проведения турнира в Екатеринбурге будут максимально точно соответствовать этим рекомендациям", - сказал глава FIDE Аркадий Дворкович. Титулы объединил матч Крамника и Топалова Первый чемпион мира по шахматам официально определился в 1886 году в США, когда австриец Вильгельм Стейниц в матче до 10 побед обыграл представлявшего Великобританию Йоханнеса Цукерторта. До 1993 года корону носили лишь 13 гроссмейстеров, среди них советские шахматисты Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, а также проживавший в эмиграции во Франции Александр Алехин. В 1993 году по инициативе группы шахматистов во главе с Каспаровым была создана альтернативная FIDE Профессиональная шахматная ассоциация (PCA). Каспаров оставался де-факто сильнейшим шахматистом мира вплоть до 2000 года, когда уступил титул в матче в Лондоне Крамнику.

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