WTA отменила все турниры до 2 мая из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение отменить все турниры под эгидой организации до 2 мая по причине распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

"На следующей неделе мы примем решение относительно оставшихся турниров WTA на европейских грунтовых кортах и продолжим внимательно следить за ситуацией с коронавирусом, его влиянием на сезон", - говорится в сообщении.

Ранее о приостановке турниров на шесть недель по той же причине объявила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.