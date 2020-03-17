МОК сообщил, что на данном этапе продолжит подготовку к ОИ-2020 согласно плану

"МОК по-прежнему полностью настроен на Олимпийские игры в Токио и на данном этапе за четыре месяца до начала Игр не собирается принимать радикальных решений. Любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными, - говорится в заявлении. - МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм, насколько это для них возможно. Мы будем поддерживать спортсменов, консультируя их и национальные олимпийские комитеты их стран, а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки".

ТАСС, 17 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио согласно плану, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Также в релизе сообщается, что на данный момент разыграно 57% олимпийских квот, остальные лицензии будут разыграны позднее после совместных консультаций с международными федерациями. Отмечается, что уже квалифицировавшиеся спортсмены сохранят свое право на участие в Играх, не отмененные на данный момент олимпийские квалификации будет проведены, а оставшиеся квоты будут разыграны согласно существующим принципам в этих системах отбора, включая мировые рейтинги и региональные квалификационные турниры.

"Здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм в Токио - 2020, является нашей заботой номер один. Принимаются все меры для обеспечения безопасности и интересов спортсменов, тренеров и болельщиков. Мы олимпийское сообщество, и мы поддерживаем друг друга и в хорошие, и в трудные времена. Эта олимпийская солидарность определяет нас как сообщество", - заявил президент МОК Томас Бах.

Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.