{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

МОК сообщил, что на данном этапе продолжит подготовку к ОИ-2020 согласно плану

Игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа
Описание
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 17 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио согласно плану, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"МОК по-прежнему полностью настроен на Олимпийские игры в Токио и на данном этапе за четыре месяца до начала Игр не собирается принимать радикальных решений. Любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными, - говорится в заявлении. - МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм, насколько это для них возможно. Мы будем поддерживать спортсменов, консультируя их и национальные олимпийские комитеты их стран, а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки".

На эту тему
Объявление ВОЗ о пандемии коронавируса не изменило планов МОК по проведению Игр в Токио

Также в релизе сообщается, что на данный момент разыграно 57% олимпийских квот, остальные лицензии будут разыграны позднее после совместных консультаций с международными федерациями. Отмечается, что уже квалифицировавшиеся спортсмены сохранят свое право на участие в Играх, не отмененные на данный момент олимпийские квалификации будет проведены, а оставшиеся квоты будут разыграны согласно существующим принципам в этих системах отбора, включая мировые рейтинги и региональные квалификационные турниры.

"Здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм в Токио - 2020, является нашей заботой номер один. Принимаются все меры для обеспечения безопасности и интересов спортсменов, тренеров и болельщиков. Мы олимпийское сообщество, и мы поддерживаем друг друга и в хорошие, и в трудные времена. Эта олимпийская солидарность определяет нас как сообщество", - заявил президент МОК Томас Бах.

Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
ЯпонияБах, ТомасОлимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Оргкомитет российской части ЧЕ разъяснит нюансы использования Fan ID в 2021 году
Во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС