Сорокин назвал решение УЕФА перенести ЧЕ на 2021 год мужественным и ответственным

Во вторник УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы с лета 2020 года на лето 2021-го.

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин считает мужественным и ответственным решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести турнир на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом Сорокин сообщил ТАСС.

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

"Это мужественное, ответственное решение. Оно принято единодушно. Есть соответствующее решение исполкома, принятое в достаточно оперативном порядке на этот счет", - сказал Сорокин.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Российская команда сыграет в группе В со сборными Дании, Финляндии и Бельгии.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.