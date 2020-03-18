КХЛ может организовать в плей-офф нынешнего сезона турнир с групповым раундом

Во вторник КХЛ, а также Российская премьер-лига (РПЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ объявили, что матчи турниров приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом, плей-офф КХЛ был прерван на стадии второго раунда. Ранее с турнира снялись финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс". На данный момент в сетке турнира остались московские ЦСКА и "Динамо", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирская "Сибирь". В среду казанский "Ак Барс" обратился в КХЛ с предложением досрочно завершить розыгрыш чемпионата без определения победителя.

"Был вариант приостановки чемпионата на неделю, о котором, собственно, мы и объявили за несколько часов до совещания в Минспорте. При этом разработали сценарий, по которому шесть команд, разбитые на две группы, за 33 дня определяют победителя сначала в круговом турнире, а затем в полуфинальных и финальной сериях. Этот сценарий мы и сейчас держим в уме. Только времени на его реализацию теперь гораздо меньше", - сказал Морозов.

Также Морозов заявил, что КХЛ не будет препятствовать возможному решению финского "Йокерита" и казахстанского "Барыса" вернуться в розыгрыш Кубка Гагарина: "Начнем с того, что, если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата, игроки оставшихся шести команд провели все матчи "регулярки", прошли первый раунд плей-офф, их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными".

"Заморозка контрактов в связи с форс-мажором не предусмотрена в трудовом законодательстве. Поэтому контракты придется продлевать на срок до окончания проведения чемпионата. Если такая необходимость возникнет, лига в исключительном порядке и после консультации с клубами внесет изменения в регламент. Эти изменения нужно будет утвердить совету директоров КХЛ", - добавил он.

Согласно изначальному расписанию, во втором раунде плей-офф КХЛ "Ак Барс" должен был сыграть с "Салаватом Юлаевым", "Барыс" с "Сибирью", ЦСКА с "Динамо", СКА с "Йокеритом". Первый матчи серий были запланированы на 17-18 марта.