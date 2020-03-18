Президент Испанского олимпийского комитета предложил отложить Игры-2020

Бланко назвал одной из причин переноса неравные условия для подготовки спортсменов к Играм из-за того, что многие из них не имеют полноценной возможности тренироваться. Запланировано, что летняя Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа.

ТАСС, 18 марта. Президент Национального олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко заявил, что предпочел бы отложить проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за ситуации с коронавирусом. Его комментарий приводит агентство Reuters .

"Международный олимпийский комитет примет решение после того, как получит новую информацию от Всемирной организации здравоохранения и оргкомитета, - сказал Бланко. - То, что сейчас происходит, создает неудобства всем странам мира, но для нас самым важным является то, что невозможность проведения тренировок в запланированные сроки может поставить наших спортсменов в неравные условия. Мы хотим, чтобы Олимпиада состоялась, но со всеми мерами безопасности".

Во вторник МОК сообщил, что на данном этапе подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается. Власти Японии также придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований.

В Японии зафиксированы более 1,5 тысяч заражений коронавирусом, число летальных исходов достигло 37.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.