Надежда на успех. Афины передали олимпийский огонь столице Игр-2020 Токио

АФИНЫ, 19 марта. /ТАСС/. Греция передала организаторам Игр-2020 в Токио олимпийский огонь на церемонии, которая прошла в четверг на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" при пустых трибунах. Церемония транслировалась греческим государственным телевидением ERT. Из-за превентивных мер против распространения коронавируса на церемонию не допустили зрителей и аккредитованных на это событие журналистов. Были отменены участие президентской гвардии и оркестра афинской мэрии, шоу с участием 140 японских детей, традиционное театрализованное представление жриц и планировавшийся затем концерт с участием звезд греческой эстрады. На церемонию по тем же причинам не приехали члены оргкомитета "Токио-2020" и известные японские спортсмены, не присутствовала и президент Греции Екатерини (Катерина) Сакелларопулу, хотя ранее это было запланировано. Даже члены Национального олимпийского комитета (НОК) Греции и несколько представителей НОК Японии расположились на трибунах на расстоянии по меньшей мере два метра друг от друга.

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Церемония началась с исполнения олимпийского гимна и поднятия олимпийского флага, а затем прозвучали национальные гимны Японии и Греции и были подняты их национальные флаги. После этого на стадионе состоялся последний этап приостановленной ранее эстафеты олимпийского огня, в котором приняли участие два греческих факелоносца - Элефтериос Петруниас и Екатерина Стефаниди. 29-летний Петруниас - греческий гимнаст, олимпийский чемпион 2016 года в упражнениях на кольцах, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы и чемпион первых Европейских игр 2015 года. 30-летняя Стефаниди - греческая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2012 года, обладательница двух национальных рекордов Греции. Петруниас обежал круг вокруг стадиона с зажженным факелом токийской Олимпиады в руке и передал его у флагштоков Стефаниди, которая поднесла его к установленному внутри стадиона олимпийскому алтарю. Там вспыхнул огонь. После этого выступил с приветствием президент НОК Греции, член МОК Спирос Капралос, и было показано видеообращение главы организационного комитета "Токио-2020", бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори, выразившего сожаление по поводу того, что ни ему, ни другим членам оргкомитета из-за опасений распространения коронавируса не удалось приехать на церемонию. Огонь сможет победить вирус Капралос выразил надежду, что коронавирус не помешает Играм-2020 в Токио. Президент НОК пожелал, чтобы путешествие олимпийского огня в Японию "принесло радость и, главным образом, надежду всем гражданам, которые подвергаются испытаниям в это время". "Будем надеяться, что олимпийский огонь, символ мира и солидарности, победит этот вирус, а затем олимпийское движение, объединенное и освобожденное от этого подлого врага, соберется в Токио для того, чтобы отпраздновать крупнейшее спортивное событие, которое объединяет все человечество, - Олимпийские игры! Удачи вам, японские друзья!" - сказал президент НОК.

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Он отметил, что церемония проводится на стадионе "Панатинаикос" - в историческом месте, где были проведены первые Олимпийские игры современности в 1896 году. "Каждый раз, когда мы находимся здесь, чтобы передать олимпийский огонь стране - организатору Олимпийских игр, мы чувствуем огромное волнение. Потому что мы прощаемся с этим важным олимпийским символом, который объединяет все человечество, соединяет античные времена с современной эпохой", - сказал Капралос. Президент НОК напомнил, что огонь для Игр в Токио был зажжен 12 марта в Древней Олимпии в присутствии президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. "К сожалению, распространение коронавируса заставило нас изменить первоначальные планы, принять трудные решения, остановив впервые эстафету олимпийского огня по греческой территории, чтобы защитить наших граждан и общественное здоровье. Мы сожалеем, что вы, наши уважаемые друзья из [оргкомитета] "Токио-2020", не смогли приехать в Грецию, чтобы быть с нами здесь сегодня. К сожалению, церемония передачи олимпийского огня сегодня не может быть проведена так, как мы ее планировали, но ни в коем случае олимпийский огонь не потерял своего блеска, не становятся более блеклыми сигналы, которые он посылает", - подчеркнул Капралос. По его словам, НОК Греции передает олимпийский огонь Японии с чувством глубокого уважения и солидарности. "Наши две страны связывает традиционная дружба, которая уходит в глубину веков. Сегодня огонь олимпизма - это большая благоприятная возможность для того, чтобы вспомнить о наших крепких связях. Я уверен, что вы примете и будете чтить олимпийский огонь с теми же чувствами и соответствующим уважением, потому что для нашей страны он является частью нашей культуры", - сказал президент НОК. Символизм олимпийского огня Сакелларопулу распространила заявление, в котором тоже пожелала Японии успеха в проведении Олимпийских игр. "Древняя Олимпия освещает дорогу в Токио, и все мы, греки, желаем удачи организаторам Олимпийских игр в Японии в этом году", - приводит ее слова пресс-служба главы государства.

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