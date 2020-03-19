Лучший снайпер плей-офф КХЛ Хартикайнен вернется в Россию в случае продолжения сезона

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Один из двух лучших снайперов плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен возвратится в уфимский клуб в случае продолжения соревнований. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дмитрий Еремин.

17 марта КХЛ приостановила сезон до 10 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. "Салават Юлаев" должен был играть во втором раунде Кубка Гагарина с "Ак Барсом". Казанский клуб ранее призвал лигу завершить соревнования.

"Мы благодарим руководство "Салавата Юлаева" за то, что дало возможность вывезти семью игрока из Уфы. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится и лига решит возобновить сезон, Хартикайнен, естественно, вернется и продолжит выполнять свои контрактные обязательства", - сказал Еремин.

В нынешнем сезоне финн в регулярном чемпионате в 57 матчах набрал 36 очков по системе гол+пас (21+15), став третьим в списке самых результативных в "Салавате Юлаеве". В плей-офф он делит первое место в списке снайперов с Андре Петерссоном из московского "Динамо", забросив пять шайб. В конце января "Салават Юлаев" объявил о продлении контракта с форвардом до конца апреля 2022 года.