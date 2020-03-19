"Зенит": результат теста волейболиста Нгапета на коронавирус пока неизвестен

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Результат теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа, который сдал французский волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет, пока неизвестен. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин сказал ТАСС, что анализ спортсмена на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным.

"Нгапет вернулся из Франции, не контактировал ни с кем из команды. Из дома написал доктору, что плохо себя чувствует, его сразу изолировали, взяли анализы. Эти анализы отправили в лабораторию, и ответа мы пока не получили", - рассказали в пресс-службе.

"На данный момент Нгапет чувствует себя хорошо, он находится под наблюдением врачей и ждет результатов теста", - добавил представитель клуба.

Нгапету 29 лет, он выступает за казанский клуб с 2018 года. До этого играл в "Кузбассе", французском "Туре" и итальянских "Кунео" и "Модене".