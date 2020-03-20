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КХЛ

Агент Атюшова заявил, что чемпион мира по хоккею намерен продолжить карьеру

В пятницу 40-летний защитник покинул "Нефтехимик"
Виталий Атюшов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Виталий Атюшов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по хоккею защитник Виталий Атюшов хочет провести еще один сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

В пятницу нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с 40-летним Атюшовым.

"Это точно горячий пирожок в 40 лет. Мы пока думаем, но вообще у Виталия есть желание поиграть еще один сезон. Каких-то предложений пока нет, но будем рассматривать варианты. Начнем с Нижнекамска", - сказал Николаев.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Атюшов провел 49 матчей и набрал 5 (2 гола + 3 результативные передачи) очков. Атюшов является чемпионом мира 2009 года, а также серебряным (2010) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. В составе магнитогорского "Металлурга" он стал чемпионом России (2007) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2008).

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