Олимпийский комитет Норвегии рекомендовал МОК отложить Олимпиаду 2020 года

ТАСС, 20 марта. Олимпийский комитет Норвегии обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отложить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио. Текст письма приводит пресс-служба НОК Норвегии.

"Наша четкая рекомендация заключается в том, что Олимпийские игры в Токио не должны состояться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под жесткий контроль в глобальном масштабе", - говорится в письме.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.