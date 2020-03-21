Каменский после отмены ЧМ по хоккею назвал главной задачей победу над коронавирусом

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Олимпийский чемпион 1988 года, трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Валерий Каменский после отмены чемпионата мира 2020 года заявил, что главной задачей, которая стоит сейчас перед миром, является победа над коронавирусом. Такое мнение Каменский высказал ТАСС.

В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионат мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

"Решение ожидаемое. Сейчас главная задача - победить этот вирус, потом уже проводить развлекательные мероприятия, спортивные соревнования", - сказал Каменский.

"Наша сборная всегда бьется за высшие места на чемпионате мира, поэтому, естественно, все рассчитывали на хороший результат. Тем более в Швейцарии нам всегда везет, мы всегда выигрываем золотые медали (чемпионат мира проводился в этой стране 10 раз, трижды сборные СССР/России становились чемпионами - прим. ТАСС). Обидно, что так произошло, но это жизнь, надо принимать ее такой, какая она есть", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.