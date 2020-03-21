Сборная России по хоккею после отмены ЧМ продолжит подготовку к Олимпиаде

ТАСС, 21 марта. Сборная России по хоккею после отмены чемпионата мира 2020 года продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых является Олимпиада 2022 года в Пекине. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР)

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих.

"ФХР надеется, что часть отмененных турниров, например юниорский чемпионат мира, будет перенесена на другие сроки. Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022", - говорится в заявлении.