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Влияние коронавируса на спорт

Сборная России по хоккею после отмены ЧМ продолжит подготовку к Олимпиаде

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Сборная России по хоккею после отмены чемпионата мира 2020 года продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых является Олимпиада 2022 года в Пекине. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР)

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих.

"ФХР надеется, что часть отмененных турниров, например юниорский чемпионат мира, будет перенесена на другие сроки. Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022", - говорится в заявлении.

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