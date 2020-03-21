Фазель: IIHF застрахована от финансовых потерь из-за отмены чемпионата мира

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) застрахована от финансовых потерь от отмены чемпионата мира 2020 года. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих.

"Сколько денег IIHF потеряла из-за вируса? Эти цифры конфиденциальны на данный момент. Но мы застрахованы, у нас есть резервы для подобных ситуаций. Мы в очень безопасном положении [финансово], это что-то хорошее в это время", - отметил Фазель.

Следующий чемпионат мира в 2021 году планируется провести в Белоруссии и Латвии.