Источник: ФХР рассчитывает, что тренерский штаб сборной России продолжит работу

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает, что нынешний тренерский штаб национальной команды продолжит работу после отмены чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал источник в ФХР.

"ФХР рассчитывает на тот штаб, который работал на этапах Евротура", - сказал собеседник агентства.

Международная федерация хоккея в субботу отменила чемпионат мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Контракты представителей тренерского штаба сборной истекают по окончании сезона. Главным тренером команды является Алексей Кудашов, старшими тренерами - Алексей Жамнов и Валерий Брагин, тренерами - Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Место проведения следующего чемпионата мира будет обсуждаться на полугодовом конгрессе IIHF. Турнир в 2021 году должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге.