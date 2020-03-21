Фазель: ЧМ-2023 должен пройти в России, но окончательно все прояснится на конгрессе IIHF

В субботу из-за коронавируса был отменен чемпионат мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Также не состоится ежегодный конгресс организации в конце мая, его, по словам Фазеля, могут перенести на середину июня. Полугодовой конгресс в сентябре пройдет в Санкт-Петербурге.

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира 2023 года должен пройти в Санкт-Петербурге, но ситуация с хозяевами мировых первенств до 2025 года окончательно прояснится на конгрессах Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

"На сегодняшний день чемпионат мира в следующем году пройдет в Белоруссии и Латвии, в 2022 году - в Финляндии, в России - в 2023-м, в 2024-м - в Чехии, в 2025-м - в Швеции и Дании. Ничего не поменялось, но вы сами знаете, какая сейчас особенная ситуация, у людей есть особенные запросы и требования, - сказал Фазель. - Ситуация непростая, мы отменили чемпионат мира, сейчас нам надо проанализировать ситуацию и понять, возможно ли что-то решить на ближайшем конгрессе. Многие люди спрашивают по поводу переноса турнира в Швейцарии, но сейчас слишком рано это обсуждать, ситуация меняется каждый день".

"Нам нужно смотреть, какова будет повестка конгресса, что на нем будет предложено. Будем идти шаг за шагом", - добавил Фазель.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.