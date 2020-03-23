Итоги выступления бобслеистов и скелетонистов РФ в сезоне признаны удовлетворительными

"Делегаты конференции заслушали отчеты тренеров и единогласно проголосовали за то, чтобы признать удовлетворительными итоги выступления сборных России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне", - сказала Аникина.

Впервые с 2012 года у россиян нет медалей ЧМ по бобслею и скелетону

Фиаско в Альтенберге. Впервые с 2012 года у россиян нет медалей ЧМ по бобслею и скелетону

"Есть разные подходы к оценке результатов сезона, - продолжила собеседница ТАСС. - С точки зрения Минспорта, часть показателей мы не выполнили. И одним из таких показателей был неудачный для нас чемпионат мира, на котором не удалось завоевать медалей. Но на конференции мы подводили итоги сезона по нашим критериям, которые более широкие".

Аникина заметила, что в минувшем сезоне у сборной России по бобслею были достижения, которых она никогда ранее не добивалась. "Так, впервые в истории женская двойка выиграла золото чемпионата Европы, что очень важно в преддверии предстоящих Олимпийских игр в Китае. У нас очень хорошо выступала в минувшем сезоне молодежь", - сказала собеседница ТАСС.

"На конференции был дан анализ плохому выступлению на чемпионате мира. Для этого были объективные и субъективные причины. Но в целом, повторюсь, мы своим коллективом посчитали возможным признать удовлетворительной работу федерации, тренеров и сборной. Хотя Минспорт будет давать свою оценку согласно собственным критериям и подходам", - заключила Аникина.