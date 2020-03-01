Фиаско в Альтенберге. Впервые с 2012 года у россиян нет медалей ЧМ по бобслею и скелетону

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по бобслею и скелетону впервые с 2012 года осталась без медалей чемпионата мира по бобслею и скелетону. На мировом первенстве в немецком Альтенберге для российских спортсменов все сложилось далеко не так, как ожидали их болельщики. Предпоследний неудачный для российской команды чемпионат мира проходил в 2012 году в американском Лейк-Плэсиде. В 2013-м в швейцарском Санкт-Морице золото и бронзу принесли в актив сборной России скелетонисты (Александр Третьяков и Сергей Чудинов соответственно), серебро в заездах экипажей бобов-четверок выиграла команда Александра Зубкова. С тех пор и до 2019 года медали для России завоевывали только представители скелетона, последний раз это сделал Никита Трегубов на чемпионате мира - 2019, выиграв серебро.

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На чемпионат мира 2020 года российские скелетонисты ехали в качестве главных претендентов на медали. И эти прогнозы не были взяты с потолка. Год назад на этапе Кубка мира в Альтенберге Елена Никитина и Третьяков были первыми, Трегубов и Юлия Канакина заняли тогда третьи места. Никитина по итогам Кубка мира - 2019/20 заняла третье место, Третьяков - второе. Однако в Альтенберге российские спортсмены не были похожи сами на себя. Никитина заняла пятое место, Третьяков - восьмое, Трегубов - девятое, Канакина и Рената Хузина поделили 11-12-е места, Евгений Рукосуев финишировал 13-м. В смешанной гонке, которая впервые вошла в программу чемпионата мира, Канакина и Трегубов заняли девятое место, Никитина и Третьяков - 12-е. "Если рассматривать в целом выступление сборной России по скелетону на этом чемпионате мира, то наши лидеры Елена Никитина и Александр Третьяков выступили здесь неудачно, - сказал ТАСС главный тренер команды Данил Чабан. - Из четырех заездов один они провалили, что отразилось на конечном результате. Вторые номера показали тот результат, который планировался". Тренер заметил, что на протяжении всего сезона проходило активное тестирование инвентаря, и выпало это делать Трегубову, который на прошлом чемпионате мира был вторым. "Может, поэтому на чемпионате мира у Никиты многое не получилось. Возможно, здесь мы допустили ошибку, но тестировать инвентарь все равно необходимо, и делать это можно только на соревнованиях. Тем более что до Олимпиады осталось два сезона, потом наступит более конкретная работа", - считает главный тренер. Лидеры разочарованы "Я испытываю огромное разочарование от выступления на этом чемпионате мира, - сказала Никитина. - Очень обидно, когда целый сезон готовишься, а в итоге так все получилось. Я же нахожусь в идеальной физической форме, о чем свидетельствуют лучшие стартовые разгоны и установленные рекорды". "Я не знаю, что творилось здесь на трассе, почему у нас не было времени и скорости, - продолжила спортсменка. - Теперь предстоит разобраться во всем и потом продолжать работать по максимуму по всем направлениям. Как над физической формой, так и над инвентарем. Будь ты наголову сильней остальных физически, но со средним инвентарем не сможешь добиться высокого результата".

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Третьяков после окончания личного турнира отметил, что он очень расстроен, но отлично понимает, почему допускал ошибки на одних и тех же виражах на протяжении четырех заездов. "На тренировках мы не успели некоторые моменты отработать. Тогда немцы снег особо не убирали, и мы катались на три-четыре секунды медленнее. А сейчас на чистой трассе получилась быстрая езда, и нужны были иные навыки", - сказал олимпийский чемпион 2014 года. "Хозяева трассы имели много накатов по быстрому льду, а мы мечтали хотя бы об одной такой тренировке. Но до соревнований здесь все время шел дождь со снегом. Немцы, чтоб не терять навыка не выходили на тренировки, а нам нужно было набирать накаты, хотя бы и по медленному льду", - заключил Третьяков. Российскому бобслею нужны перемены Cборная России по бобслею последний раз выигрывала медали чемпионата мира в 2013 году, когда экипаж Зубкова в четверках завоевал серебро. Мужская команда в сезоне-2019/20 на этапах Кубка мира ни разу не поднималась на пьедестал почета, такого не было с 2002 года. В соревнованиях четверок на чемпионате мира лучший российский экипаж под управлением Алексея Стульнева занял 11-е место, Максима Андрианова - 12-е, Александра Бредихина - 17-е. Неделей ранее в двойках Стульнев стал 13-м, а юниор Ростислав Гайтюкевич вынужден был сняться с соревнований из-за травмы. В бобслейном турнире подавляющее преимущество было у хозяев соревнований, выигравших пять медалей из шести возможных, из которых две - золотые. "В чем секрет успеха сборной Германии? Во-первых, они выступали на домашней трассе. Далее - невозможно победить без наличия хороших коньков. Кроме того, россияне не смогли выступить здесь успешно из-за того, что у всех трех экипажей отсутствовал быстрый старт", - заметил в беседе с журналистами разгоняющий экипажа Стульнева Алексей Зайцев. "Понимаю, что от таких результатов обидно не только нам, но и болельщикам, которые каждый раз ждут наших выступлений с какой-то надеждой. Считаю, нам надо что-то серьезно менять. В середине сезона у нас еще есть какой-то результат. Но к концу сезона, когда все наши соперники выходят на пик, нам этого не удается сделать", - заметил спортсмен. Вся надежда на Гайтюкевича Старший тренер сборной России Павел Щегловский также считает, что слабым местом его экипажей является плохой старт. "Мы год из года работаем над этим, но ведущие наши пилоты не могут бежать еще быстрей, - отметил тренер. - Но у нас есть молодой и очень перспективный пилот Гайтюкевич, обладающий очень хорошей стартовой скоростью. На него мы возлагали определенные надежды уже в этом сезоне, которые он полностью оправдал на юниорском чемпионате мира".