Екимов: ОИ-2020 могут стать "плачевными" по результатам из-за ситуации с коронавирусом

Международный союз велосипедистов (UCI) приостановил проведение соревнований до 3 апреля из-за коронавируса. По той же причине был отложен на неопределенный срок старт престижной веломногодневки "Джиро д'Италия". Кроме того, из-за пандемии были отменены или перенесены многие международные соревнования по различным видам спорта. Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

"Конечно, в такой ситуации тяжело мечтать о мировых и олимпийских рекордах, - сказал Екимов. - Если Олимпиада и состоится, она, я думаю, будет плачевной в плане спортивных результатов. Потому что сбой серьезный и длительный, и неизвестно, как быстро велогонщики смогут восстановиться. Все оказались в первый раз в своей жизни в таких условиях, это новая история, новый опыт, можно сделать какие-то выводы на будущее, но сейчас прогнозировать трудно".

При этом Екимов отметил, что все спортсмены будут находиться в равных условиях. "Картина носит массовый характер, все будут готовиться в одинаковых условиях, чем раньше календарь соревнований откроется, тем больше будет шансов подготовиться, - сказал он. - Но опять же выступать все будут с гонщиками, которые находились в таких же обстоятельствах. Здесь все зависит от индивидуальной мотивации у каждого".

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. Национальные олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.