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Перенос Олимпиады в Японии

Александр Жуков считает, что проводить Олимпиаду в 2020 году не было смысла

Во вторник Международный олимпийский комитет объявил о переносе соревнований на 2021 год
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проведение летних Олимпийских игр в 2020 году не имело смысла, так как люди боятся заразиться коронавирусом. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе соревнований на 2021 год.

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"Игры - большой спортивный праздник, и в этой ситуации, когда люди боятся заразиться, отказываются ехать в другие страны, проводить Игры смысла нет. Да, это большие убытки для МОК, организаторов. Но, безусловно, это вынужденное, но правильное решение. До Игр осталось слишком мало времени, и дальнейшие отборочные соревнования сейчас проводить невозможно", - отметил Жуков.

"К этому шло, ситуация с коронавирусом, к сожалению, развивается. И не по лучшему сценарию. Когда начали отказываться Национальные олимпийские комитеты стран, стало ясно, что Игры, скорее всего, перенесут", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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