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Перенос Олимпиады в Японии

Волейболист Мусэрский: проведение ОИ в 2020 году было бы риском для спортсменов

Во вторник МОК объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции
Дмитрий Мусэрский EPA/ADAM WARZAWA
Описание
Дмитрий Мусэрский
© EPA/ADAM WARZAWA

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проведение Олимпийских игр в Токио в 2020 году было бы рискованно для спортсменов и гостей Японии. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион по волейболу россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий в Японии.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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"Ожидаемо, скорее всего, люди не успеют оправиться от последствий пандемии, - сказал Мусэрский. - Это рискованно для Японии принимать у себя столько иностранных граждан, это рискованно и для самих иностранных граждан. Как я и говорил, тяжело будет показать себя в полной мере спортсменам, ну и набраться смелости и поехать в огромное скопление людей - тоже рискованно. Не каждый отважится".

"Праздник будет непраздничный", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
ЯпонияПеренос Олимпиады в Японии
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