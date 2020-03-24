Волейболист Мусэрский: проведение ОИ в 2020 году было бы риском для спортсменов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проведение Олимпийских игр в Токио в 2020 году было бы рискованно для спортсменов и гостей Японии. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион по волейболу россиянин Дмитрий Мусэрский, выступающий в Японии.

Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.