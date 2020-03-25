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Турнир претендентов по шахматам

Филатов: Непомнящему нужно разумно подойти к оставшейся части турнира претендентов

Российский шахматист делит первое место после седьмого тура
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что гроссмейстер Ян Непомнящий должен разумно подойти к остальной части турнира претендентов. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Непомнящий проиграл Вашье-Лаграву в партии седьмого тура на турнире претендентов

Непомнящий черными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву в партии седьмого тура турнира, который проходит в Екатеринбурге.

"Ян хорошо стартует, но энергетически его не всегда хватает на всю дистанцию турнира. Надеюсь, на турнире претендентов он подойдет разумно к остальной части турнира, учитывая, что начал он очень хорошо", - сказал Филатов.

В турнирной таблице лидерство делят Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, Аниш Гири из Нидерландов, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).

Участники сыграют в два круга 14 туров, последний тур состоится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Теги
Филатов, Андрей Васильевич
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