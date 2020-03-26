Reuters: ФИФА может изменить сроки трансферных окон из-за паузы, связанной с коронавирусом

18 марта ФИФА создала рабочую группу, которая оценивает необходимость внесения поправок или временных послаблений трансферных правил с целью защитить клубы и игроков, а также скорректировать временные сроки периодов регистрации футболистов. Проект документа будет обсуждаться рабочей группой позднее в четверг.

ТАСС, 26 марта. Сроки периодов регистрации трансферов игроков могут быть изменены из-за паузы в национальных чемпионатах и международных турнирах, приостановленных из-за распространения коронавируса. Это следует из документа Международной федерации футбола (ФИФА), который оказался в распоряжении агентства Reuters.

На данный момент приостановлено большинство национальных соревнований, а также все международные турниры, чемпионат Европы и Кубок Америки, запланированные на июнь-июль, перенесены на год. Руководители национальных лиг хотят возобновить турниры в случае ослабления угрозы коронавируса, однако точных дат продолжения большинство лиг пока не определили. Контракты многих футболистов истекают по окончании сезона в июне. По информации источника, ФИФА предложит автоматическое продление контрактов до конца сезона в тех чемпионатах, которые закончатся позднее июня.

Также сообщается, что могут быть сдвинуты сроки летнего и зимнего трансферных окон. В случае наложения сроков проведения (завершения и начала новых сезонов) различных чемпионатов, приоритет будет отдан клубу, завершающему сезон (игрок сможет доиграть сезон в прежнем клубе).

Кроме того, рабочая группа рассмотрит вопрос способности клубов выплачивать зарплату футболистам и персоналу в течение паузы. В проекте документа утверждается, что игрокам и персоналу клуба будет рекомендовано идти на понижение зарплат. ФИФА создала специальный фонд для поддержки клубов, которые испытывают финансовые трудности и не могут осуществлять выплаты сотрудникам. В документе отмечается, что в случае введения указанных изменений их действовать не должно превышать срок в четыре месяца по сравнению с установленными сейчас правилами.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.