Ранее в четверг Reuters, ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении агентства, сообщило о том, что сроки периодов регистрации трансферов игроков могут быть изменены из-за паузы в национальных чемпионатах и международных турнирах, приостановленных из-за распространения коронавируса. Отмечается, что международная федерация предложит автоматическое продление контрактов до конца сезона в тех чемпионатах, которые закончатся позднее июня. Также сообщается, что могут быть сдвинуты сроки летнего и зимнего трансферных окон. В случае наложения сроков проведения (завершения и начала новых сезонов) различных чемпионатов, приоритет будет отдан клубу, завершающему сезон (игрок сможет доиграть сезон в прежнем клубе).

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает работу по изучению вопроса об истекающих летом 2020 года контрактах на фоне приостановки сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

"18 марта бюро совета ФИФА приняло решение создать рабочую группу конфедераций ФИФА в ответ на распространение COVID-19. Эта рабочая группа оценит необходимость внесения поправок или временных изменений в правила ФИФА о статусе и переходах игроков для защиты контрактов как для игроков, так и для клубов и уточнения периодов регистрации игроков", - сообщили ТАСС в пресс-службе федерации, в ответ на запрос о том, принято ли решение по продлению истекающих летом этого года полноценных и арендных контрактов.

"Эта работа уже началась и будет вестись в консультации со всеми основными заинтересованными сторонами, включая конфедерации, ассоциации-члены, клубы, лиги и игроков", - отметили в ФИФА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.