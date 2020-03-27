WADA не располагает информацией о дате слушания по делу РУСАДА в CAS

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не обладает точной информацией о дате слушания по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В пятницу глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявил ТАСС, что проведение слушаний запланировано на 8-15 июня. Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля, но из-за коронавируса суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

"Мы не знаем, когда именно состоится слушание дела РУСАДА. Это вопрос для CAS", - говорится в сообщении.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.