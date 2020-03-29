Фигуристка Трусова сообщила, что продолжает тренироваться, находясь на карантине

ТАСС, 29 марта. Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что продолжает тренироваться в индивидуальном порядке, находясь дома во время карантина. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Трусова находится на карантине по возвращении из Египта.

"Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья", - сказала 15-летняя Трусова.