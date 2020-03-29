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Влияние коронавируса на спорт

ФК "Уфа" продлил карантин до 12 апреля

Ранее в команде был объявлен карантин до 2 апреля

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Уфа" продлил карантин для игроков до 12 апреля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Тинькофф - Российская премьер-лига была приостановлена 17 марта. Команды сыграли 22 из 30 туров.

"Карантин продлен до 12 апреля. Был до 2 апреля, теперь до 12 апреля", - сказал Газизов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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