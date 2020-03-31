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Перенос Олимпиады в Японии

Минспорт РФ сделает все для подготовки атлетов к ОИ с учетом новых сроков проведения Игр

Соревнования в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года
Описание
© Алексей Заврачаев/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Министерство спорта России сделает все возможное и необходимое для эффективной подготовки сборных команд России к летним Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

24 марта была достигнута договоренность о переносе Олимпиады на год из-за коронавируса. В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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"Минспорт России совместно с регионами, Олимпийским комитетом России и всероссийскими спортивными федерациями сделает все возможное и необходимое для эффективной подготовки сборных команд России с учетом новых сроков проведения Олимпийских игр", - говорится в сообщении.

Также в Минспорте отметили, что организация с уважением относится к решению об утверждении сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. "Это решение - демонстрация солидарности, единства и уверенности в будущем международного спортивного движения, что исключительно важно в это непростое время борьбы с коронавирусом во всем мире. Россия была и остается надежным партнером МОК и международных спортивных федераций. Выражаем особую благодарность правительству и народу Японии за возможность организации Игр в 2021 году", - сказано в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано более 37 тыс. смертельных исходов.

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Перенос Олимпиады в Японии
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