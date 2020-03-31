Черчесов: сборная России по футболу во время карантина работает в удаленном режиме

"На удаленке работаем, когда надо - встречаемся, - сказал Черчесов. - Мы и раньше переписывались и перезванивались, но сейчас меньше информации, игр нет, анализировать можно только прошлые матчи. Понятно, что мы скучаем по болельщикам и играм, но если ситуация такая, то надо ее принять и максимально выполнять необходимые требования".

ТАСС, 31 марта. Сборная России по футболу продолжает работать в удаленном режиме во время пандемии коронавируса. Об этом на YouTube-канале сборной России рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Черчесов: Кокорин и Мамаев еще не заслужили вызов в сборную России по футболу

"Маску я вчера надел в первый раз за 56 лет, потому что надо было выйти. Если есть рекомендация, то почему я должен пренебрегать? Руки я и так часто мыл всегда", - добавил главный тренер российской сборной.

Черчесов отметил, что футболисты и тренеры должны подавать правильный пример простым людям. "Задача нашей футбольной семьи - подавать пример болельщику и простым людям, чтобы вели себя соответствующе. Дисциплина выходит на первый план. Россияне должны еще раз показать, что способны справляться с любыми недугами", - сказал он.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.