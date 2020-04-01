Тарпищев: от переноса Олимпиады на следующий год в первую очередь пострадают спортсмены

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перенос летних Олимпиийских в Токио на следующий год - правильное решение, но из-за него пострадают в первую очередь спортсмены. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

24 марта была достигнута договоренность о переносе Олимпиады на год из-за коронавируса. В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Выбора, кроме как перенести Олимпиаду на год, не было. И это понятное, правильное решение. Но перенос в первую очередь неудобен для спортсменов. Никто нормально не тренируется, множество вопросов по поводу сезона, теннисный календарь состоит из 36 недель соревнований, по рейтингу отбираются на Олимпиаду и так далее. Вопросов и сложностей на данный момент очень много", - сказал Тарпищев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента.