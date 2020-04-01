Драчев сравнил письмо с призывом покинуть пост главы СБР с первоапрельским розыгрышем

В среду ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, на отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, на проведение слабой кадровой политики и неумении предотвратить скандальные ситуации, которые возникали за последние два года.

"У меня странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в международный день смеха. И, скорее всего, день выбран был специально: если бы реакции на него не последовало, можно было бы списать его появление на шутку или розыгрыш", - сказал Драчев.

"Тем более что публикация этого письма стала сюрпризом даже для тех, кто якобы его подписал. Многие из числа тех, чье имя там указано, его даже не видели, за непродолжительное время мне удалось связаться с 11 людьми, которые не подписывали или даже не знали о существовании этого письма, хотя их имена там указаны. Это Владимир Путров, Виктор Маматов, Владимир Аликин, Анна Богалий, Виктор Юрлов, Геннадий Челюканов, Вячеслав Панов. Даже Максим Кугаевский сказал, что не имеет отношение к этому", - добавил он.

В письме указано, что покинуть пост Драчева попросили 24 человека. В их числе двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, олимпийский чемпион Владимир Аликин, заслуженный тренер России Александр Касперович, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок.