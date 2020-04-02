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Влияние коронавируса на спорт

Тренер сборной России по боксу заразился коронавирусом

Сообщается, что у Антона Кадушина легкая форма заболевания

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Коронавирус диагностирован у тренера сборной России по боксу Антона Кадушина, Федерация бокса России контролирует ситуацию. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Мы несколько дней назад владели информацией о положительном тесте. Мы все это время контролируем ситуацию. По имеющейся информации, у него легкая форма заболевания, но он находится на домашней самоизоляции с первого дня после возвращения из Лондона", - сказал Кремлев.

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"Мы держим руку на пульсе: к нему каждый день приезжают врачи, немного поменяли курс лечения. Антон говорит, что по его собственным ощущениям, ему легче. Федерация бокса России поможет всем необходимым, это наш тренер. Как иначе?" - добавил собеседник агентства.

Также Кремлев сообщил, что Кадушин заразился от тренера национальной команды Армении. "В самолете он общался с тренерами из Армении, у одного из них тоже подтвердился вирус", - сказал Кремлев.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что местом, где заразились спортсмены и тренеры, не обязательно является турнир в Лондоне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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