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Влияние коронавируса на спорт

"Атлетико" на 70% сократил зарплату футболистам на время пандемии коронавируса

Ранее руководство "Барселоны" пошло на аналогичный шаг
Игроки "Атлетико" EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Игроки "Атлетико"
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 2 апреля. Руководство испанского футбольного клуба "Атлетико" приняло решение о сокращении на 70% зарплаты игрокам и тренерскому штабу команды на время режима повышенной готовности в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Все члены команды подписали внутреннее соглашение. Сокращение зарплаты, которое также коснулось дубля "Атлетико" и женской команды, позволит увеличить зарплаты 430 другим сотрудникам команды, чьи контракты были приостановлены из-за кризиса. Ранее руководство "Барселоны" пошло на аналогичный шаг, также сократив зарплаты игроков на 70%.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В Испании к настоящему моменту было выявлено свыше 110 тыс. случаев заболевания, более 10 тыс. человек умерли.

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ИспанияВлияние коронавируса на спорт
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